Ministrii Ghinea si Nasui anunta deblocarea finantarii pentru IMM-uri: "E in forma asteptata de catre zecile de mii de antreprenori care au depus aplicatii"

"Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si proiectelor europene, si Claudiu Nasui, ministrul Economiei, antreprenoriatului si turismului, anunta deblocarea celor trei masuri de finantare pentru antreprenori, lansate in contextul pandemiei COVID-19. Solutia identificata asigura resursele necesare de bani pentru a acoperi in intregime bugetul celor trei masuri de sprijin pentru antreprenori, inclusiv masura 3", arata ministerele.Vineri, 15 ianuarie, a avut loc intrevederea cu Comisia Europeana pentru notificarea schemelor de ajutor de stat in forma asteptata de catre zecile de mii de antreprenori care au depus aplicatii."In saptamana 22 - 26 ianuarie vom avea acceptul pentru masuri. Schimbarea cadrului legislativ in timpul derularii procedurilor, sursele neclare de finantare, lipsa de dialog intre ministere si cu Comisia Europeana au afectat stabilitatea acestor interventii ale statului roman. Am depasit aceste probleme prin munca si dialog. Respectarea promisiunilor pe care statul roman le-a facut antreprenorilor reprezinta un punct crucial in crearea unui relatii de incredere intre stat si mediul de afaceri, pentru ca predictibilitatea joaca un rol esential in determinarea bunului mers al oricarei afaceri", arata cele doua ministere.Cele trei masuri de finantare au ca scop sprijinirea mediului de afaceri, care este extrem de afectat de pandemia COVID si de efectele asupra activitatii comerciale. Doua dintre acestea iau forma unor granturi: microgranturi, adica 2.000 euro, si granturi pentru capitalul de lucru de la 2000 euro pana la 150.000 euro. In cazul celei de-a treia masuri, granturile pentru investitii, valorile sunt cuprinse intre 50.000 euro si 200.000 euro."Dupa suplimentarea care a avut loc in octombrie anul trecut, masurile nu mai aveau toata finantarea asigurata. Concret, lipseau 500 de milioane de euro din fonduri europene. Prin urmare, au existat mai multe discutii intre cei doi ministri precum si intre acestia si Comisia Europeana, pentru a identifica o solutie", adauga institutiile.