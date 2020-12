VIDEO Un afacerist ajuns primar PNL recunoaste ca a dat mita timp de 15 ani: "Unii mi-au cerut spaga tacuri de biliard speciale, camere video sau excursii"

Claudiu Buciu, care reprezenta cu ani in urma investitori care cumparau terenuri in scopuri imobiliare, i-a dat de cateva ori spaga lui Solomon Wigler. Totul a explodat cand consilierul a cerut mita 25.000 de euro pentru ca Primaria Bucuresti sa accepte donatia unui sens giratoriu in valoare de 1,6 milioane de euro."Intotdeauna, ca sa ti se aprobe ceva ce era legal sa ti se aprobe trebuia sa dai spaga. E o realitate romaneasca. Am acceptat asta ca orice roman care da spaga la medic sau la scoala sa ia copilul note mai bune sau ca orice investitor. Unde a aparut ruptura? In Bucuresti, am construit un sens giratoriu care intra si pe proprietatea noastra, trebuia sa dezmembram acel teren si sa il donam municipalitatii pentru ca nu se poate desfasura circulatia pe drumuri publice care sunt proprietate privata", a relatat Claudiu Buciu la emisiunea PRESSALERT LIVE.Buciu a dezvaluit ca, fara sa il cunoasca, Solomon Wigler i-a spus cat e "taxa" inca de la prima intalnire fiind sigur ca nu va pati nimic avand puterea politica de partea lui. "Era un obicei sa dai spaga. Nu puteai sa faci nimic in Primaria Capitalei. Orice investitor din Romania trece prin asta. Ni s-a parut absurd sa ni se ceara spaga pentru a dona ceva. Eram obstructionati sa construim legal. Nu i-am denuntat din prima pentru ca nu mai faci lucrari. Dupa ce am facut denuntul, firma s-a desfiintat", a povestit primarul liberal in emisiunea amintita.Potrivit pressalert.ro, Buciu a sustinut ca daca nu i s-ar fi cerut spaga pentru donatie probabil ar fi continuat sa mituiasca angajati ai administratiei publice."Eu am gresit. Nu recomand nimanui sa faca ce am facut eu pana la denunt, ci sa faca ce am facut eu cand am denuntat", a spus Buciu, care a fost atacat cu acest subiect in campania electorala. El crede ca lugojenii l-au votat pentru ca a fost sincer si a recunoscut cele intamplate. "Nu am cerut ceva nemeritat. Am fost fortat sa dau spaga pentru a mi se aproba un drept al meu, legal, cum suntem multi pusi in situatia asta. Am dezvoltat proiecte de zeci de milioane de euro fara sa incalc reguli de urbanism. Sa nu credeti ca e usor sa umbli cu bani dupa tine sa dai spaga la nivelul ala. Cand am facut denuntul m-am simtit eliberat. Nu mi-a fost confortabil ca mi se c ...citeste mai departe despre " VIDEO Un afacerist ajuns primar PNL recunoaste ca a dat mita timp de 15 ani: "Unii mi-au cerut spaga tacuri de biliard speciale, camere video sau excursii" " pe Ziare.com