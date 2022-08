Ce le transmite ministrul Muncii celor nemulțumiți de salariile mari de la stat: ”Să terminăm cu punerea unor categorii sociale împotriva altor categorii sociale”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit joi, 25 august, despre majorările salariilor bugetarilor și nemulțumirile din sistemul privat.

Potrivit lui Budăi, impactul bugetar al majorărilor salariale este de două miliarde de lei până la finalul acestui an. El susţine însă că nu va fi nevoie de rectificare bugetară pentru asigurarea acestei sume, întrucât legea prevede că majorarea se face ”cu încadrarea în cheltuielile deja aprobate”.

”Impactul bugetar al acestei măsuri va fi de două miliarde de lei până la final de an, dar atenţie, acest impact bugetar nu este un impact suplimentar care se va regăsi în rectificarea bugetară, ci este un articol în această ordonanţă care spune foarte, foarte clar acel articol: cu încadrarea în cheltuielile deja aprobate. Pentru că noi ştiţi că am suspendat concursurile, angajările în a doua parte a anului, s-au bugetat la început de an posturi vacante care nu sunt ocupate, care sunt bugetate, avem economii la... Avem rezerve şi acest lucru se va face cu încadrarea în bugetul deja aprobat”, a afirmat Marius Budăi, joi seară, la Antena 3.

Întrebat dacă măsura privind majorarea salariilor bugetarilor va crea nemulţumire în rândul persoanelor angajate în sistemul privat, ministrul a răspuns că ”în România trebuie să terminăm cu punerea unor categorii sociale împotriva altor categorii sociale”.

Marius Budăi a ţinut să amintească faptul că guvernanţii au obligaţia de a respecta legea cu privire la salariile bugetarilor şi că şi mediul privat primeşte sprijin din partea statului, invocând în acest sens posibilitatea de a fi majorat salariul minim cu 200 de lei fără ca suma să fie taxată.

