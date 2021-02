Marcel Ciolacu: Proiectul de buget propus de Guvern e "o tampenie". Daca nu ii sunt acceptate amendamentele, PSD depune motiune de cenzura

"Nu poti sa ai crestere economica cand ai austeritate si tai tot. Noi venim cu aceste amendamente poate in ultima clipa acest guvern isi da seama ca proiectul de buget cu taieri si cu austeritate e o tampenie", a afimat Marcel Ciolacu duminica seara, la Antena 3.Intrebat daca PSD va depune o motiune de cenzura in cazul in care nu ii vor fi votate amendamentele, Ciolacu a raspuns afirmativ.Citeste si: Vasile Dancu: PSD isi propune infiintarea unei "platforme" de stanga care sa reuneasca formatiunile din aceasta zona politica, inclusiv Pro Romania"Categoric ca depunem motiune, dar am si spus este prima motiune simpla pe care am depus-o, si deja am avut patru voturi in plus in afara de grupurile parlamentare PSD si AUR. Este pentru prima oara. Eu nu-mi aduc aminte ca doar la doua luni de la alegeri deja patru voturi sa fie in plus fata de ce avem ca opozitie. Avem o sesiune parlamentara unde vom veni, categoric, cu o motiune de cenzura", a adaugat Marcel Ciolacu.Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat ca social-democratii vor depune amendamente la Legea bugetului de stat pe mai multe domenii, de la sanatate la educatie, de la agricultura la protectia mediului si la domeniul social. Grindeanu anunta ca, printre altele, social-democratii vor propune alocarea de fonduri pentru centrele medicale locale pe care partidul le-a promis in campania electorala, majorarea sumei alocate cultelor dar si acordarea unei sume de bani la nasterea fiecarui copil, in total fiind vorba de "cateva mii" de amendamente.Citeste si:FOTO La ce filme se uita cuplul Ceausescu si de unde obtinea casetele videoDrama familiei japonezei Naomi Osaka, castigatoarea de la Australian OpenPovestea americanului condamnat la inchisoare pe viata la varsta de 15 ani si eliberat dupa aproape 70 de ani de detentieScandal cu interlopi la Iasi. Clanul Corduneanu, bagat in spital de romanul care a condus mafia din TorinoVIDEO Imagini terifiante cu motorul avionului de pasageri, care arde in zbor ...citeste mai departe despre " Marcel Ciolacu: Proiectul de buget propus de Guvern e "o tampenie". Daca nu ii sunt acceptate amendamentele, PSD depune motiune de cenzura " pe Ziare.com