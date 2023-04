Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marţi, 4 aprilie, la Parlament, despre pragul pentru abuzul în serviciu, că atât el cât şi prim-ministrul Nicolae Ciucă sprijină propunerea Ministerului Justiţiei, iar ministrul Cătălin Predoiu să explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei şi care este abordarea.

”Atât eu cât şi prim-ministrul Nicolae Ciucă am spus că sprijinim propunerea venită de la Ministerul Justiţiei, care este o propunere venită de la specialişti din Justiţie. Dacă s-a schimbat ceva, nu am nicio problemă, putem să propunem şi un euro, nu asta este important”, a spus preşedintele PSD.

Întrebat dacă PSD susţine varianta unui prag de 6.000 de lei sau cea cu 9.000 de lei, Ciolacu a spus: ”Îmi cer scuze că nu am stat de vorbă cu toţi colegii de la PNL, am stat de vorbă în schimb cu preşedintele PNL. Am vorbit cu preşedintele PNL şi amândoi am decis că susţinem propunerea ministrului Justiţiei. Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre o sumă, am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiţiei. Nu mă întrebaţi pe mine ce s-a schimbat. Eu v-am spus ce am susţinut public”.

”Colegii au fost informaţi de către domnul Predoiu, şi domnul Predoiu, normal, fiind ministrul Justiţiei, să explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei şi cum este abordarea”, a mai explicat Marcel Ciolacu. ...citeste mai departe despre "Varianta luată în calcul pentru pragul abuzului în serviciu, după ce propunerea de 250 de mii de lei a inflamat opinia publică. „Predoiu să explice”" pe Ziare.com

