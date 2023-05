Marcel Ciolacu, după discuția cu sindicatele din Sănătate: „Viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechitățile actuale”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis marți, 30 mai, că a oprit toate negocierile politice până la rezolvarea problemelor sociale și a notat că astăzi a avut o discuție cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate, alături de ministrul Sănătății Alexandru Rafila.

Marcel Ciolacu a amintit că a oprit toate negocierile politice până la rezolvarea problemelor sociale.

„Așa cum am spus, am stopat orice negociere politică până la rezolvarea problemelor sociale din țară. Astăzi am avut o discuție foarte aplicată cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate, alături de ministrul Alexandru Rafila”, a explicat liderul PSD.

Acesta a avut apoi o replică ironică vizavi de fostul premier Ludovic Orban și a subliniat că viitoarea lege a salarizării unitare va rezolva problema inechității.

„Angajații din sistemul sanitar sunt cei care au stat în prima linie a luptei cu pandemia, în timp ce alții fumau și beau în Guvern. De aceea, respectul față de ei trebuie tradus și prin fapte concrete. Am convenit astăzi să le răspundem majorității solicitărilor. Toate salariile din sistem vor fi aduse la grila convenită prin legea salarizării unitare. Posturile din sistemul sanitar vor fi deblocate. Voucherele de vacanță vor fi acordate pentru toți angajații din sistem. Iar viitoarea lege a salarizării va rezolva toate inechitățile actuale.

Este un prim pas în direcția corectă. Sunt hotărât să continuăm același tip de dialog, cu soluțiile pe masă, în zilele viitoare și cu liderii sindicali din educație, transporturi și poliție. Împreună, sunt convins că vom reuși să oferim rezolvări coerente care să răspundă cât mai eficient nemulțumirilor manifestate acum în societate”, a conchis Marcel Ciolacu.

Guvernul a anunţat marţi, 30 iunie, concluziile discuţiilor cu sindicatul Sanitas, care a amenințat cu greva dacă revendicările nu le vor fi soluționate. La discuțiile de la Palatul Victoria au participat premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, secretarul general al Guvernului, Marian Neacşu şi consilierul onorific al premierului, doctorul Nelu Tătaru.

