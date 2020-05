Ludovic Orban a discutat la telefon cu Angela Merkel: Situatia muncitorilor romani sezonieri, printre subiectele abordate

Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, Ludovic Orban a fost sunat, miercuri, de Angela Merkel."Cei doi sefi de guvern au evocat, cu acest prilej, relatiile speciale, cu caracter strategic, dintre Romania si Germania, si au convenit asupra continuarii eforturilor comune pentru aprofundarea suplimentara a acestora, cu precadere pe dimensiunea economica. A fost agreata, de asemenea, importanta reluarii si a consolidarii dialogului politic bilateral la nivel inalt, de indata ce conditiile o vor permite", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, cancelarul Angela Merkel s-a referit, in context, la situatia lucratorilor sezonieri romani din Germania si a exprimat preocuparea constanta a Executivului de la Berlin si, personal, a domniei sale, pentru respectarea si protejarea drepturilor cetatenilor romani care muncesc in Germania."Guvernul federal a initiat, de altfel, cu promptitudine, modificarea cadrului legislativ intern in vigoare, pentru a oferi un grad sporit de protectie acestora si a garanta drepturile angajatilor romani. A subliniat, in acelasi scop, intreaga deschidere si disponibilitate pentru mentinerea unui contact strans, la toate nivelurile, intre autoritatile din cele doua state, in continuarea recentei vizite in Germania a ministrului muncii si protectiei sociale, Violeta Alexandru", se mai arata in comunicat.Potrivit documentului, prim-ministrul Ludovic Orban a adresat felicitari omologului german pentru modul eficient de gestionare, de catre guvernul condus de doamna Merkel, a crizei generate de pandemia de Covid-19."A salutat, totodata, propunerile avansate de Comisia Europeana, la 27 mai, de creare a unui Instrument european de recuperare (Recovery Instrument - Next Generation EU) in valoare de 750 mld. euro, pentru sustinerea eforturilor de relansare economica la nivel european, precum si de revizuire a Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027.Inaltul oficial roman a urat succes omologului german in perspectiva apropiatei preluari, la 1 iulie 2020, a Presedintiei Consiliului UE, intr-un moment dificil, extrem de important pentru consolidarea proiectului european. In context, a exprimat sprijinul tarii noastre pentru avansarea agendei UE si pentru a gasi solu ...citeste mai departe despre " Ludovic Orban a discutat la telefon cu Angela Merkel: Situatia muncitorilor romani sezonieri, printre subiectele abordate " pe Ziare.com