Pensiile nu mai cresc in acest an. Ludovic Orban: "Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022"

"Punctul de pensie va creste de la 1 ianuarie 2022", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare.El a vorbit si despre voucherele de vacanta, dupa ce a aparut, pe surse, informatia ca acestea nu vor fi emise in anul 2021. Liderul PNL a confirmat."Raman valabile voucherele de vacanta care au fost emise anterior si care pot fi folosite in cursul anului 2021. Nu se emit noi vouchere de vacanta, pentru ca sunt vouchere de vacanta care sunt valabile in cursul anului 2021", a declarat Ludovic Orban luni la Parlament.El a mai spus ca a existat o decizie cu privire la sporul de 30% pentru prefecturi care nu va mai fi platit odata cu adoptarea legii bugetului de stat pentru 2021."Am discutat sa se faca o analiza ampla a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legata de sporuri deocamdata. Urmeaza ca pe baza acestei analize sa se ia o decizie justa. Exista o decizie legata de sporul de 30% care a fost dat prefecturilor si care nu se va mai plati odata cu adoptarea legii bugetului de stat", a afirmat presedintele PNL, intrebat daca sporurile vor fi plafonate sau taiate.Acesta a mai spus ca obiectivul este ca deficitul sa fie in jurul procentului de 7%."Obiectivul nostru e sa construim un buget care sa respecte tinta de deficit bugetar pe care am convenit-o, atat la nivel politic, cat si in negocierile pe care le-am avut la nivel european. O tinta de deficit in jurul procentului de 7%. De asemenea, sa fie un buget in care sa crestem investitiile, un buget prin intermediul caruia sa crestem absorbtia fondurilor europene. Exact ca si anul trecut, ne-am propus ca 50% din investitii sa fie finantate din fonduri europene nerambursabile.Am discutat si anumite masuri pentru restrangerea cheltuielilor, pentru ca aici trebuie sa fim foarte corecti, atat Comisia Europeana, cat si agentiile de rating urmaresc nu numai atingerea tintei de deficit pe care am negociat-o, ci urmaresc si deficitul structural, adica evolutia cheltuielilor pe termen lung. Ca atare, este clar ca trebuie sa realizam si o scadere a acestor cheltuieli prin care sa aratam sanatatea bugetara a economiei romanesti", a completat Orban.Potrivit acestuia, in privinta gratuitatilor pentru studenti, a sporurilor si indemnizatiei de hrana pentru bugetari nu s-a luat o decizie.