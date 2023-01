De ce primește Bode voie să-și corecteze doctoratul furat. Precedentul va ajuta chiar profesori ai UBB care ar avea tezele plagiate

Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj a decis că teza de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode, este plagiată.

Cu toate acestea, conducerea UBB lasă de înțeles că ministrul de Interne va avea privilegiul de a-și corecta teza de doctorat, fapt care ar constitui o premieră în mediul academic din România.

Jurnalista Emilia Șercan, care a dezvăluit plagiatul, susține că în spatele acestei decizii total atipice ar fi chiar interesele UBB. Mai exact, faptul că mai mulți profesori care predau la UBB au plagiat tezele de doctorat în același fel - prin traducere fără citare și atribuire corespunzătoare. Drept urmare, privilegiul acordat lui Bode ar stabili un precedent folositor comunității academice aflate în culpă.

”L-am urmărit aseară pe Daniel David, rectorul UBB, în interviul pe care i l-a dat Sorinei Matei la AlephNews. Și am urmărit stupefiată modul în care acesta a explicat cum teza plagiată a lui dr. Bode trebuie corectată.

Când am criticat cerința UBB ca dr. Bode să-și corecteze teza - imediat după pronunțarea celei de-a doua decizii, bazată pe analiza mea - am fost imediat asaltată, în privat, de oameni din UBB care mi-au spus că nici vorba ca teza să fie corectată, că am înțeles eu greșit.

Cu toate acestea, în decizia Comisiei de Etică a UBB scrie clar că i se cere lui dr. Bode să „alinieze teza cu standardele de etică academică”.

Iar asta a susținut și rectorul UBB Daniel David în câteva declarații imediat după anunțul UBB că teza e plagiată, dar și în interviul de ieri - că teza trebuie corectată.

Asta după ce, tot public, președintele Comisiei de Etică a UBB, Dacian Dragoș, a declarat că s-a înțeles greșit, că nu e vorba despre corectarea lucrării, ci despre includerea unei mențiuni că teza nu e conformă.

De la decizie și până acum, am stat de vorbă cu mai mulți oameni din UBB pentru a înțelege această solicitare absurdă de corectare a unei teze declarate plagiată.

Ideea care mi s-a conturat din aceste discuții este că în UBB ar fi mai multe teze plagiate pe același model ca cea a lui dr. Bode, adică prin traducere fără citare și atribuire corespunzătoare, teze care ar aparține unor profesori din UBB, iar această decizie a fost una preventivă.

Așadar, decizia nu a fost luată pentru a-l apăra și proteja pe dr. Bode în mod special, ci pentru a crea un precedent aplicabil ulter

