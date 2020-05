Iohannis: De la 1 iunie se redeschid terasele si plajele. Nu va mai fi nevoie de declaratie pentru iesirea din localitate

Printre altele, seful statului a anuntat ca de la 1 iunie se vor redeschide terasele si plajele. Tot de la 1 iunie, cine vrea sa iasa din localitate nu mai are nevoie de declaratie pe propria raspundere.De asemenea, presedintele a mai anuntat ca va avea loc o a doua sesiune a Evaluarii Nationale, in 29 iunie, la care vor participa elevii bolnavi sau cei aflati in izolare, care nu se vor putea prezenta la prima sesiune a acestui examen.Totodata, seful statului a anuntat ca de la 1 iunie se vor putea organiza spectacole in aer liber, la care vor putea participa maximum 500 de spectatori.In plus, de la aceeasi data se reiau si competitiile sportive.Declaratia a avut loc dupa o sedinta la Cotroceni privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19.La intrevedere au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.Ziare.com a transmis in format LIVE TEXT declaratia presedintelui Klaus Iohannis:- Am avut o sedinta destul de lunga cu premierul Ludovic Orban, mai multi ministri si consilieri prezidentiali. Am analizat situatia in care ne aflam, stadiul epidemiei si ce masuri se impun in perioada urmatoare.- Prima data: Avem si azi aproape 200 de cazuri noi, deci nu putem vorbi de o reducere semnificativa a epidemiei. In continuare, atentie, atentie, atentie!- In ce priveste masurile de relaxare, avem si cateva vesti pozitive: incepand din 1 iunie, cateva activitati care pana acum au fost interzise vor redeveni posibile.- De la 1 iunie se redeschid terasele. Este insa clar ca aici e nevoie de unele masuri foarte speciale si acestea vor fi comunicate. Mesele vor trebui sa fie amplasate la cel putin 2 metri, vor putea sa stea maximum patru persoane la o masa si, in acest fel, lucrurile vor fi, zicem noi, sub control.- De la 1 iunie se va putea merge la plaja, dar si aici e nevoie de pastrarea distantei de cel putin 2 metri intre scaunele de plaja.- Tot de la 1 iunie se reia transportul international, rutier si feroviar, in cond ...citeste mai departe despre " Iohannis: De la 1 iunie se redeschid terasele si plajele. Nu va mai fi nevoie de declaratie pentru iesirea din localitate " pe Ziare.com