Liderul deputatilor PNL: "Dupa alegeri, daca avem majoritatea necesara, vom reforma CCR si o vom revoca pe Renate Weber"

"CCR a devenit un Dumnezeu de pe vremea lui Adrian Nastase . Pana la Adrian Nastase, deciziile CCR puteau fi cenzurate de catre doua treimi din Parlamentul Romaniei. In urma acestei modificari, practic, CCR a devenit un fel de Dumnezeu, care, de foarte multe ori, a legiferat peste Parlamentul Romaniei.Pentru a rezolva aceasta problema, e nevoie de mai mult, e nevoie de revizuirea Constitutiei Romaniei si modificarea modului de numire a judecatorilor la CCR", a spus Florin Roman.Liberalul a mai sustinut despre CCR ca este, in mare parte, o "anexa" a PSD."Daca vom avea majoritatea necesara, am spus ca vom reforma CCR care, din pacate, nu mai este a Romaniei, este, in mare parte, o anexa a PSD", a declarat liberalul.Florin Roman a mai spus ca si Avocatul Poporului, Renate Weber, ar urma sa fie schimbat."Din punctul nostru de vedere, Renate Weber nu mai reprezinta interesele poporului roman. Renate Weber este avocatul PSD si, imediat dupa alegerile din decembrie, cand vom prelua majoritatea parlamentara, o vom revoca din functie pe doamna Renate Weber", a declarat deputatul PNL.