Vicepremierul Kelemen Hunor, despre gratuitatile pentru studenti pe tren: "Sper ca le vom putea sustine si ca vom gasi bani"

"Nu am incalcat o promisiune. In continuare, exista o discutie la nivelul Ministerului Transporturilor si la Educatie. Ordonanta de Urgenta nu a fost adoptata ieri, a fost in prima lectura si mai este loc de discutii, in continuare.Sper ca vom putea sustine calatoriile pentru studenti si vom gasi banii, pentru ca aici nu am vazut ca ar fi vorba despre sume uriase, pentru a asigura studentilor sa mearga de la domiciliul lor pana la facultate, pana la destinatie si inapoi, in asa fel incat sa nu ingradim in nici un fel transportul. Deci a fost o prima lectura, la ministerele de resort se continua discutia", a mai declarat vicepremierul.