Iohannis: Suntem pe drumul cel bun, trebuie doar sa continuam! Unii iresponsabili propaga teorii ale conspiratiei

Presedintele a reamintit ca masurile luate pana acum au dat rezultate, dar a subliniat ca depinde de fiecare dintre noi daca reusim impreuna sa tinem epidemia sub control, respectand regulile: purtarea mastii si respectarea distantarii sociale.Klaus Iohannis a criticat PSD pentru faptul ca isi propune daramarea guvernului prin motiune de cenzura, spunand ca suprapunerea unei crize politice peste criza sanitara reprezinta un "gest de maxima iresponsabilitate"."Solicit sprijinul tuturor fortelor politice credibile si mediului de afaceri: Sa oferim incredere angajatilor si intreprinzatorilor", a mai spus presedintele, subliniind ca prioritatile guvernului in acest moment sunt "Mentinerea sanatatii cetatenilor si relansarea economica".Citeste aici textul integral al Declaratiei de presa sustinute astazi de Klaus Iohannis.Urmareste aici declaratia completa a presedintelui, in format video:Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui Iohannis in format LIVE TEXT:- Am vazut foarte multi romani care respecta in continuare regulile, poarta masti si mentin distantarea sociala. La fel, institutii publice si companii private, care s-au pregatit foarte bine.- Din nefericire au fost si exemple de comportamente in contradictie cu normele sanitare pe care trebuie sa le respectam cu totii.- Dragi romani, virusul este inca printre noi! Cu cat constientizam mai bine, cresc sansele noastre sa controlam si sa stopam epidemia. Altfel, exista riscul sa ne confruntam cu o escaladare.- Daca regulile sunt incalcate, ne indreptam catre un nou val de imbolnaviri. Solicit autoritatilor locale sa isi asume un rol proactiv.- Masurile luate si-au dovedit eficienta.- Cred ca nimeni nu isi mai doreste sa intram in starea de urgenta, dar vom fi obligati daca numarul de imbolnaviri si presiunea pe spitale cresc semnificativ.- Unii iresponsabili propaga teorii ale conspiratiei. Aceste abordari sunt nocive pentru ca mistifica evidenta, erodeaza autoritatea statului si pot crea brese, afectand solidaritatea sociala.- Cand am fost uniti, am reusit sa limitam raspandirea coronavirusului.- E foarte grav ca unii politicieni incurajeaza nerespectarea regulilor. Sunt aceiasi politruci care au slabit timp de trei decenii sta ...citeste mai departe despre " Iohannis: Suntem pe drumul cel bun, trebuie doar sa continuam! Unii iresponsabili propaga teorii ale conspiratiei " pe Ziare.com