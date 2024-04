Iohannis, pentru presa franceza: Au crescut riscurile amenintarii legate de rachetele balistice

Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat in presa franceza ingrijorarile referitoare la evolutiile politice si tehnologice, care au crescut riscurile amenintarii legate de rachetele balistice.

"Nu numai statele, ci in egala masura actorii non-statali pot intra in posesia acestui gen de tehnologie", spune Iohannis, citat in articolul intitulat "Romania se protejeaza, Putin ameninta, UE tace" din La Liberation, care abordeaza pe prima pagina a numarului de weekend "noul razboi rece" intre Moscova si Washington.

Iohannis mai sustine ca scutul antiracheta de la Deveselu nu este decat o dovada a adaptarii NATO la "acest nou mediu strategic care implica masuri responsabile si echilibrate, tocmai pentru a preveni escaladarea tensiunilor".

Presedintele Iohannis considera, potrivit La Liberation, ca Rusia greseste tinta.

