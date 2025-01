Iohannis - pas cu pas, spre dezastru

Am realizat cat de nepopular este Klaus Iohannis prin luna septembrie. Ma duceam la Sibiu, la o scoala de vara (tarzie), cand m-am trezit blocat intr-o coloana de masini pe Valea Oltului. Am asteptat, in total, ore intregi. Ocazie cu care am discutat, prin geamul lasat al masinii, cu alti soferi. Puteti banui ce mi-au spus.

Am mai vazut incompetenti in politica. Emil Constantinescu este un exemplu clasic. Insa cazul de manual trebuie ca este, de acum, Klaus Iohannis. Sa castigi alegerile prezidentiale la asa o diferenta, dupa care sa te prabusesti complet, in nici doi ani de mandat, asta este ceva cu totul special.

Orice analiza a alegerilor din 11 decembrie trebuie sa il identifice pe principalul vinovat pentru scorul catastrofal inregistrat de Dreapta. Este vorba de Klaus Iohannis.

Sa ne amintim cifrele. Acum doi ani, imediat dupa alegerile prezidentiale, PNL era cotat cu circa 50% din intentiile de vot. Imediat dupa Colectiv, tot avea 35%. Acum a luat 21%. O prabusire pe

