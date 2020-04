Iohannis: Scolile, gradinitele, universitatile nu se mai deschid in acest an scolar! Mediile se inchid cu notele existente

Seful statului a explicat de ce ar fi extrem de riscant sa se redeschida universitatile de invatamant, mentionand numarul mare de cazuri noi de Covid-19 si faptul ca elevii pot duce virusul la scoala sau de la scoala acasa.Anul scolar se va incheia cu notele actuale, exceptie facand elevii din anii terminali, care se vor putea pregati suplimentar pentru examene, dar in anumite conditii.Presedintele a mai anuntat ca persoanele cu varste de peste 65 de ani vor putea iesi din case intre orele 7-11 si 19-22, tinand cont ca vremea se incalzeste.De asemenea, presedintele Iohannis a anuntat ca Romania va oferi ajutor medical cetatenilor Republicii Moldova sub forma de masti, medicamente si echipamente.Urmareste declaratiile presedintelui Iohannis in format video:Ziare.com a transmis principalele declaratii ale presedintelui in format LIVE TEXT:- Tocmai am finalizat o intalnire cu premierul si mai multi ministri. Am evaluat cateva teme foarte importante.- Prima tema: scolile. Acum activitatea este suspendata pe durata starii de urgenta. Am evaluat cum putem sa continuam, avand in vedere ca pe 12 iunie anul scolar se termina. Epidemia nu s-a terminat. Ieri am avut peste 400 de noi cazuri, astazi- peste 300. Nu putem vorbi despre o relaxare sau incetinire a epidemiei.- Trebuie sa tinem cont de lucruri destul de simple: faptul ca elevii s-ar duce la scoala ar implica doua riscuri mari - sa duca boala la scoala si sa duca boala de la scoala acasa. Am vrut sa stim ce fac alte tari - deja sunt tari din UE care nu mai doresc sa redeschida scolile.- In Franta, intr-o provincie s-a deschis experimental scoala si experimentul nu a decurs bine, zeci de elevi au fost testati pozitiv si mai multi dascali au ajuns la TI.- S-a decis ca pentru majoritatea elevilor in acest an scolar gradinitele, scolile si universitatile sa nu se mai redeschida. Nu se va reintoarce elevul, studentul, la cursuri fizic.- Anul scolar se va incheia pe 12 iunie, pana atunci elevii vor avea mediile incheiate cu notele pe care le au acum. Scoala se continua online.- Scolile se vor redeschide in septembrie.- Exceptie: elevii din clasele terminale ...citeste mai departe despre " Iohannis: Scolile, gradinitele, universitatile nu se mai deschid in acest an scolar! Mediile se inchid cu notele existente " pe Ziare.com