Guvernul urmeaza sa aprobe miercuri OUG cu privire la masurile prevazute in bugetul pe 2021. Numirile de prefecti si subprefecti, pe ordinea de zi

Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri mentionand ajutoare de stat pentru HoReCa, acordarea de vouchere de vacanta, ajutoare prin IMM Invest, prelungirea masurilor active pana in 30 iunie 2021."Va fi o ordonanta care va fi pusa in transparenta si va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri. Se prelungesc masurile active pana la 30 iunie 2021. (...). Munca flexibila este o masura care cred ca se va permanentiza in Romania. In continuare sunt acele masuri de ajutor de stat prin intermediul IMM Invest, noutatea ca Agro IMM Invest o sa fie aprobat in sedinta urmatoare de Guvern, sper sa fie gata cu toate avizele. Este o masura pe care o asteapta cei din sectorul agricol, cu garantii de pana la 1 miliard de lei", a spus Citu, la Palatul Victoria.El a adaugat ca va fi aprobata si promovata schema de ajutor de stat pentru acordarea de sprijin financiar pentru HoReCa, "o masura care este foarte mult asteptata", schema care are un buget de 500 de milioane de euro."Continua si in 2021 voucherele de vacanta in valoare de 1.450 de lei pentru stimularea turismului romanesc. Pentru HoReCa, pe de o parte avem acest sistem de ajutoare de stat, continua sistemul de vouchere si va pot spune ca pana in martie cei din acest sector vor fi scutiti de la plata impozitului specific", a afirmat premierul.Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri se afla, de asemenea, un proiect de ordonanta de urgenta privind adoptarea unor masuri in materia alcatuirii completurilor de judecata in apel, dar si un proiect de hotarare cu privire la structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne.Guvernul urmeaza sa mai decida, de asemenea, pe tema eliberarilor si numirilor unor prefecti si subprefecti si sa dezbata memorandumul cu tema: Transmiterea Raportului national periodic privind implementarea Conventiei internationale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala.