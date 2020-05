Ludovic Orban a fost intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri in judetul Mures, despre intalnirea ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, cu omologul sau maghiar, Peter Szijjarto."Cred ca la intalnirea celor doi ministri de externe s-au exprimat puncte de vedere clare si pozitia exprimata de ministrul Bogdan Aurescu este pozitia Guvernului. Au si existat consecinte favorabile, in urma discutiei Ungaria a luat decizia de a permite tranzitarea Ungariei pe transport rutier pe toata perioada de 24 de ore a unei zile", a afirmat Orban.El a reamintit ca anterior au fost discutii si intre ministrii de interne ai celor doua tari, eliminandu-se astfel blocajele legate de transportul rutier de persoane."De asemenea, anterior au fost discutii la nivelul ministrilor de interne prin care s-au deschis mai multe puncte de trecere a frontierei si cred ca in felul acesta s-au eliminat orice blocaje legate de transportul rutier de persoane care tranziteaza Ungaria. De asemenea, in orice alte privinte noi ne exprimam punctul de vedere constant pe care l-am exprimat de-a lungul timpului", a explicat Orban. ...citeste mai departe despre " Guvernul anunta ca Ungaria permite tranzitarea pe transport rutier pe toata perioada unei zile " pe Ziare.com