Guvernul amana alegerile si prelungeste mandatele alesilor locali pana la 31 decembrie

Proiectul a fost prezentat la inceputul sedintei de guvern de vicepremierul Raluca Turcan, care a spus ca, in contextul pandemiei de coronavirus, nu se pot desfasura alegerile."In aceasta situatie de criza nu se pot desfasura alegeri, alegerile trebuie desfasurate intr-un context sigur. AEP, MAI si Ministerul Dezvoltarii au initiat un proiect de OUG de prelungire a mandatelor alesilor locali pana nu mai tarziu de 31 decembrie", a spus Turcan.Ea a precizat ca proiectul prevede si simplificarea procedurii pentru pregatirea alegerilor in sensul in care partidele si candidatii sa prezinte o singura lista de sustinatori si sa se depuna un numar minim de 25.000 de semnaturi dintre care 500 din judete si 1.000 din Bucuresti.