"Gaurile negre" din bugetele locale. Cum a ajuns reteta Bolojan/Boc in meniul de urgenta al noilor primari

Fostul primar al Oradei, Ilie Bolojan, a starnit un adevarat cutremur atunci cand, in chiar prima zi in functia de presedinte al Consiliului Judetean Bihor, a anuntat ca va da afara jumatate din personalul institutiei, aratand ca multe din directiile CJ nici macar nu aveau un domeniu de activitate. Saptamana trecuta, toti cei 16 angajati ai Directiei de Turism au fost destituiti, organigrama fiind redusa la doua posturi. Bolojan sublinia ca, in patru ani de mandat, economiile facute printr-o schema de personal eficienta echivaleaza cu banii necesari constructiei unui pod in centrul Oradei.Ultimul nou primar ales care pare sa fi adoptat reteta Bolojan este chiar edilul Timisoarei, Dominic Fritz, cel care a anuntat marti, 17 noiembrie, ca va taia toate sporurile acordate angajatilor responsabili cu atragerea fondurilor europene, dupa ce, cei 120 de angajati care beneficiau de un spor de 50% au reusit sa atraga din proiecte de 460 de milioane de lei doar un singur milion. Costul acestor sporuri ajungea la circa 7 milioane de lei, bani suportati de primaria Timisoarei. In aceeasi zi, Dominic Fritz anunta ca a transmis un memorandum Guvernului prin care anunta ca este nevoie de 70 de milioane de lei pentru ca orasul sa nu aiba probleme cu apa calda si caldura in aceasta iarna. In plus, primarul Timisoarei a anuntat si ca faimosul Mercedes, folosit de fostul primar, se intoarce la firma de unde era inchiriat, pentru ca "aceste simboluri de lux nu mai au ce cauta in situatia actuala".Un alt proaspat edil ce pare a apela la reteta Bolojan este primarul Sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu. Acesta a anuntat luni ca nu va impodobi Sectorul 6 cu luminite festive de Craciun pentru ca este "mai zgarcit cu banul public" si "de banii acestia, 500.000 de euro" ar prefera sa asfalteze o strada sau sa construiasca o cresa sau gradinita. Anuntul primarului a fost facut chiar dupa o vizita de lucru la Cluj-Napoca si Oradea, unde a avut intalniri cu Emil Boc si Ilie Bolojan. Acesta a declarat pentru Ziare.com ca isi propune sa fa ...citeste mai departe despre " "Gaurile negre" din bugetele locale. Cum a ajuns reteta Bolojan/Boc in meniul de urgenta al noilor primari " pe Ziare.com