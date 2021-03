Florin Citu: Vesti bune pentru Romania! Comisia Europeana sustine eliminarea MCV la finalul acestui an

Premierul afirma ca reprezentantul Comisiei Europene sustine eliminarea MCV la finalul acestui an."Vesti bune pentru Romania! Comisia Europeana sustine eliminarea MCV la finalul acestui an. Astazi am avut o intalnire cu doamna Vera Jourova, vicepresedinte al Comisiei Europene pentru Valori si Transparenta. Am discutat in detaliu despre Mecanismul privind Statul de Drept si Raportul pentru Romania. Guvernul Romaniei sustine acest mecanism de evaluare unitara a statului de drept cu privire la toate statele membre ale UE. Respectarea statului de drept, a democratiei si a drepturilor fundamentale ale omului nu sunt negociabile. Ele reprezinta fundamentul politic primar al Uniunii Europene si trebuie protejate cu indarjire", a scris prim-ministrul pe pagina sa de Facebook Citu spune ca, alaturi de Comisia Europeana, Guvernul de la Bucuresti sustine eliminarea si repararea modificarilor legislative "nefericite" aduse legilor justitiei in perioada 2017 - 2019."Impartasesc dorinta doamnei Jourova de a finaliza in prima jumatate a acestui an angajamentele cu privire la statul de drept pe care Romania le are ca stat membru al Uniunii Europene. In acest sens, coalitia legislativa si Ministrul Justitiei, in dialog continuu cu reprezentantii autoritatii judecatoresti si ai societatii civile, au un obiectiv european: sa livreze o legislatie care sa garanteze independenta justitiei pe termen lung si sa reziste in fata presiunilor politice conjuncturale.Procesul de recuperare a independentei justitiei a inceput si va continua. Este un proces de vindecare. Nu va fi usor, dar este inevitabil. Prin dialog civilizat si dezbatere bazata pe argumente rationale vom ajunge la un consens in interesul Romaniei pentru incheierea MCV si pentru un stat de drept consolidat", precizeaza Florin Citu.Citeste si:Ce salariu trebuie sa ai in urmatorii ani pentru a beneficia de o pensie privata de 2.500 de lei pana la 85 de aniCod galben de vant puternic si ninsori in patru judeteRaspunsul lui Vladimir Putin pentru Joe Biden, dupa ce acesta l-a numit "criminal": "Cine zice, ala e!" Acuzatii dure si din partea KremlinuluiTopul reactiilor adverse la cele patru vaccinuri COVID-19 aprobate in Uniunea Europeana. Tabel comparativFostul baron PSD de Constanta, Nicusor Constantinescu, a primit o noua cond ...citeste mai departe despre " Florin Citu: Vesti bune pentru Romania! Comisia Europeana sustine eliminarea MCV la finalul acestui an " pe Ziare.com