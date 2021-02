Florin Citu, despre subventiile pentru transportul studentilor: "Nu exista nimic gratuit pe lumea asta"

"Fiecare subventie de la buget, eu o analizez prin doua filtre: costul de oportunitate, daca exista altceva pe care l-as putea face profitabil si impactul", a anuntat premierul intr-o interventie la Digi 24 din seara zilei de joi, 18 februarie."Eu vreau sa reasez economia pe principii liberale si sa reasezam motivatiile in economie. Vrem sa cream motivatii ca oamenii sa investeasca, oamenii sa isi doreasca un loc de munca, vrem ca oamenii sa fie mai performanti. In acelasi timp, vreau sa spun un lucru pe care sunt sigur ca il stiti, dar trebuie sa il repet: nu exista nimic gratuit pe lumea asta.Atunci, fiecare subventie care pleaca de la buget, eu o analizez prin doua filtre: costul de oportunitate, daca exista altceva pe care l-as putea face profitabil si vorbim de orice subventie la buget si impactul acelei subventii pentru ca sunt subventii pe care le dam si au un impact pozitiv in economie. Asa le judec pe toate", a declarat, joi seara, al Digi 24, Forin Citu, intrebat despre limitarea transportului studentilor.Acesta a precizat ca a primit mesaje de la foarte multi tineri care au mai putin de 26 de ani:"Eu am luat o decizie in ceea ce priveste aceasta masura de a subventiona doar 50 la suta din biletul de tren, pentru studenti, pana la 26 de ani. Sa stiti ca am primit multe mesaje de la tineri care au 24 de ani, nu sunt studenti si platesc suta la suta transportul. Unii dintre ei au loc de munca, altii nu au loc de munca. Si mi-au spus ca ce se intampla cu ei, de ce ii discriminez. Nu am inca un raspuns pentru acei oameni".Premierul a reiterat ideea ca doar Romania avea gratuitate pentru studenti la transport.Mai puteti citi:Fenomenul fostilor procurori si judecatori care revin in magistratura doar cateva luni pentru pensii de mii de euroIoan Niculae, dat in urmarire de politie, anunta ca se va intoarce vineri in tara fiindca n-a gasit avionNici prea mult, nici prea putin: De cate ori e indicat sa faci sex pe saptamanaPasaportul de vaccinare, doar o chestiune de timp? Ce spun expertii despre utilitatea unui astfel de documentVIDEO Imagini cumplite intr-o padure din Romania. Mai multi pui de urs, scosi din barlog si aruncati in zapada pentru distractie ...citeste mai departe despre " Florin Citu, despre subventiile pentru transportul studentilor: "Nu exista nimic gratuit pe lumea asta" " pe Ziare.com