Florin Citu, despre carantinarea Capitalei: "Trebuie sa vorbim cu specialistii, apoi vom lua o decizie. Nu se carantineaza separat sectoarele si nu se inchid scolile"

Principalele declaratii ale premierului:- Un eveniment important astazi la MAI. Am facut bilantul unuia dintre cei mai grei ani. A fost un an in care ne-am trezit cu o pandemie care a trebuit sa fie gestionata. MAI a facut o treaba buna. Am transmis ca vreau reforma si la MAI pentru ca cetatenii Romaniei asteapta servicii publice la un nivel adecvat. Am incredere in Lucian Bode ca ii va promova pe cei care merita.- Provocarea noastra ramane pandemia si aceeasi oameni trebuie sa duca lupta cu infractionalitatea.- Le transmit bucurestenilor sa ignore scenariile si sa astepte decizia. (n.r.- scenariile aparute in spatiul public dupa ce Bucurestiul a depasit rata de 6 la mia de locuitori)- Trebuie sa vorbim cu specialistii si apoi vom lua o decizie. La 6 la mia de locuitori incepem sa ne uitam la toti factorii. Carantina totala nu este luata in calcul.- Inca nu am primit raportul de la prefectul Capitalei. Nu se inchid scolile. Nici la Timisoara nu s-au inchis.- Am luat masuri pana acum. Daca masurile ar fi fost respectate nu am fi ajuns astazi aici.- La ATI locurile au crescut cu aproape 80 in Bucuresti. Au circuite covid si non covid. Exista solutii pentru a nu opri economia.