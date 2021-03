Florin Citu: "Vom vedea cum putem evita carantinarea, dar cu alte masuri. Vrem sa pastram economia deschisa"

Principalele declaratii ale premierului:- La ora 13:00 o sa am o sedinta cu primarii. La ora 16 o sa am o discutie online cu toti prefectii, iar maine o sa am o intalnire cu asociatia consiliilor judetene. Este momentul ca solutiile sa vina de la autoritatile locale.- Exista o minoritate care nu vrea sa respecte regulile. Nu toate restaurantele si toate cluburile nu respecta regulile, doar cateva. I-am cerut domnului Bode o situatie referitor la ce s-a intamplat in weekend. Nimeni nu e mai presus de lege. Din pacate, avem parlamentari si politicieni care instiga la nerespectarea legii. Nu am o problema cu protestele, dar sa o faca respectand legea. Sa poarte masca e tot ce le cer.- Au fost suplimentate paturile la ATI. Nu reinventam noi apa calda, anul trecut am avut aceeasi situatie. Se transfera paturi din zone non-covid in zone covid.- Sunt particularitati pentru fiecare judet si municipiu si astept solutiile de la cei care le administreaza. Am zis si anul trecut, vrem sa pastram economia deschisa pentru ca doar asa putem sa platim costul pandemiei. Imi doresc sa nu ajungem la o situatie de carantinare. Ascult toate opiniile specialistilor si decizia o luam dupa aceea. Vom vedea cum putem evita carantinarea, dar cu alte masuri.CITESTE SI:Romanul recunoscut drept unul dintre cei mai mari experti din lume in boli neuropsihice. A fost numit "cercetatorul anului 2021" in domeniul schizofrenieiStudiile lui Vlad Voiculescu comparativ cu omologii europeni. Ce CV-uri prezinta alti 10 ministri ai Sanatati din tari ale UECand ajung in Romania primele doze de Johnson&Johnson: "Are doua caracteristici care il diferentiaza de celelalte vaccinuri existente"VIDEO FOTO Imagini care taie rasuflarea filmate in Sinaia. Ursi plimbandu-se agale printre masini si oameni intr-o zi turistica plinaTopul celor mai periculoase bombe calorice. Ce contin mancarurile consumate pe repede inainte de foarte multi romani- ...citeste mai departe despre " Florin Citu: "Vom vedea cum putem evita carantinarea, dar cu alte masuri. Vrem sa pastram economia deschisa" " pe Ziare.com