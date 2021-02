Premierul Florin Citu sustine sambata o conferinta de presa, la ora 13.00. Seful Guvernului a fost intr-o vizita de lucru la Bruxelles

Conferinta de presa va fi transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube.Seful Guvernului s-a aflat, saptamana trecuta, intr-o vizita de lucru la Bruxelles, in cadrul careia a avut intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si cu pesedintele Consiliului European, Charles Michel."Excelenta intalnire astazi cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul Romaniei si Comisia Europeana sunt parteneri si lucreaza impreuna la toate problemele de pe agenda Uniunii Europene. Ne-am angajat sa continuam munca noastra pentru a opri pandemia.Florin Citu, in vizita de lucru la Bruxelles. Se va intalni cu liderii UE, dar si cu Dacian Ciolos , Adina Valean si Mircea Geoana Salut conducerea Comisiei Europene in coordonarea eforturilor la nivelul UE privind campania de vaccinare", a scris, vineri, pe Facebook, Florin Citu.Ce a discutat cu TimmermansDiscutiile cu Frans Timmermans s-au concentrat pe obiectivele formulate prin Pactul Ecologic European, context in care prim-ministrul Citu a reiterat sprijinul Romaniei pentru atingerea neutralitatii climatice pentru 2050 si pentru cresterea nivelului de reducere a emisiilor pentru 2030."Demnitarul roman a subliniat importanta stabilirii unui cadru de implementare flexibil, cu mecanisme de sprijin adecvate pentru statele membre care sa tina cont de realitatile economice si sociale cu care acestea se confrunta si care sa nu determine o povara suplimentara pentru cetatenii europeni, in special cei aflati in situatii mai precare din punctul de vedere al bunastarii.Comisia Europeana estimeaza pentru Romania o crestere economica de 3,8% in 2021 si de 4% in 2022De asemenea, prim-ministrul Romaniei a reiterat importanta pe care Romania o acorda utilizarii gazului in acest proces de tranzitie, posibilitate confirmata de comisarul european, inclusiv in ce priveste dezvoltarea retelelor de distributie a gazului natural ", se spune intr-un comunicat al Guvernului.Totodata, intrevederea cu Margrethe Vestager a oferit prilejul unui schimb de opinii referitor la consecintele crizei generate de pandemia de COVID-19 asupra companiilor europene, inclusiv a celor din Romania, si la mecanismele pentru sprijinirea eforturilor acestora de redresare.Fostul premier Mihai Tudo ...citeste mai departe despre " Premierul Florin Citu sustine sambata o conferinta de presa, la ora 13.00. Seful Guvernului a fost intr-o vizita de lucru la Bruxelles " pe Ziare.com