Florin Citu acuza PSD ca raspandeste informatii false si ca a pregatit o serie de masuri "impotriva romanilor"

"Dragi romani, socialistii lui Dragnea au inundat spatiul public cu informatii false in aceasta perioada. Meritati sa stiti adevarul! V-au prezentat un program de guvernare, exact ca in 2016, fara sursa de finantare. Au schimbat prezentatorul, nu mai este Dragnea, este Grindeanu. Grindeanu, cel care a semnat OUG. 13 noaptea ca hotii. Dar ca si atunci, lipseste sursa de finantare. In Ministerul Finantelor publice, din 2019, au pregatit o serie de masuri care vin impotriva romanilor. Astazi am sa va prezint trei din aceste masuri care sunt in acest document", a spus Citu intr-un videoclip postat pe pagina sa de Faceook.Ministrul Finantelor spuna ca documentul la care face referire se numeste "tabel de masuri, venituri si cheltuieli din 19 iulie 2019" si prezinta cele trei masuri. Acestea sunt: impozitarea veniturilor bisericii; supraimpozitarea pensiilor, despre care spune ca este vorba despre contributii mai mari pentru toate pensiile si cresterea pretului politei de RCA, incepand de anul viitor."Sunt trei dintre masurile pe care le pregatesc socialistii pentru anul viitor despre care nu va spun. Meritati sa stiti adevarul si voi continua sa prezint toate aceste documente in perioada urmatoare", a adaugat Citu.