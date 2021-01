"Salariul minim va creste in 2021 cu 3%, asa cum v-am anuntat, peste rata inflatiei in 2020, deci si peste estimarea de rata de inflatie in 2021, deci pastrand puterea de cumparare a romanilor", a declarat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern.CITESTE SI: Fostul europarlamentar Marian Zlotea, condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru coruptie. Sentinta este definitiva ...citeste mai departe despre " Florin Citu a anuntat cu cat va creste salariul minim in 2021 " pe Ziare.com