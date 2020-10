Eugen Tomac declara ca PMP si-ar dori un post de viceprimar al Capitalei: "Deocamdata am agreat impreuna cu PNL sa semnam un protocol, prin care ne angajam ca peste tot unde exista reprezentanti PMP sa se creeze majoritati impreuna. Bineinteles ca in Capitala situatia este diferita. Noi ne dorim sa facem parte din majoritatea care il sustine pe primarul general ales si evident ca in negocierile pe care le vom avea vom solicita sa fie creata si cea de-a treia pozitie de viceprimar al Capitalei si de ce nu, sa primim noi aceasta pozitie", a declarat presedintele PMP pentru RFI.Intrebat daca aceasta este o conditie de baza pentru colaborarea cu PNL, liderul PMP a raspuns: "Nu, nu este o conditie, dar credem ca este mult mai eficient sa existe si o pozitie noua de viceprimar. Primarul general si presedintele PNL au un cuvant important de spus in aceasta chestiune, dar noi avem suficiente argumente pentru a solicita crearea acestei pozitii, pe care bineinteles o revendicam". ...citeste mai departe despre " Eugen Tomac: "Vom negocia un post de viceprimar al Capitalei" " pe Ziare.com