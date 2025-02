Deputatii USR il acuza pe Dragnea ca face plen extraordinar cu Parlamentul gol, pentru a da mana libera Guvernului la ordonante: Din ciclul Dorel la Guvernare... (Foto)

Deputatii USR acuza Guvernul PSD-ALDE ca isi bate joc pe Parlamentul Romaniei si arata ca sesiunea extraordinara convocata de Liviu Dragnea inseamna, de fapt, lucrari cu 36 de oameni prezenti dintr-un total de 329 de deputati.

"O noua zi, o noua experienta suprarealista. Astazi, plenul Camerei cu 36 de deputati (din 329). (...) Se foloseste aceasta procedura - in afara uzantelor - pentru ca Guvernul sa aiba mana libera la ordonante de urgenta in luna ianuarie (in timp ce Parlamentul e convocat doar formal). Adica dupa ce ne-au adormit frumos cu povesti despre rolul Parlamentului 'care va fi repus in drepturi', acum isi dau arama pe fata", arata deputatul USR Catalin Drula, care posteaza si o imagine cu scaunele goale ale Camerei Deputatilor (foto), de luni.

"Pentru context: saptamana trecuta s-au terminat lucrarile Parlamentului urmand sa fie reluate la 1 februrarie (conform Constitutiei). Evident, cei mai multi parlamentari sunt plecati din Bucuresti in acest moment.

Pentru context: saptamana trecuta s-au terminat lucrarile Parlamentului urmand sa fie reluate la 1 februrarie (conform Constitutiei). Evident, cei mai multi parlamentari sunt plecati din Bucuresti in acest moment.

