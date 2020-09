Declaratii pe proprie raspundere si masurarea temperaturii la intrarea in sediul Biroului Electoral Central. Jandarmii pot interzice accesul in anumite conditii

Acestea se refera la membrii BEC, personalul tehnic auxiliar, personalul de paza, curatenie, intretinere si aprovizionare, dar si la reprezentantii birourilor electorale de circumscriptie si alte persoane care intra in sediul Biroului Electoral Central."In cazul constatarii unei situatii de risc este informat de indata presedintele Biroului Electoral Central. La intrarea in sediul Biroului Electoral Central si in cele mai vizibile locuri se afiseaza regulile de conduita obligatorie pentru persoanele care intra in sediu, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu SARS-CoV-2", se arata in hotararea aprobata de BEC.In ceea ce priveste accesul membrilor birourilor electorale de circumscriptie, acestia trebuie sa respecte urmatoarele reguli:* inainte de acordarea accesului in sediul Biroului Electoral Central, organele de paza le verifica temperatura corporala prin mijloace non-invazive (termoscanner sau termometru cu infrarosii);* persoanelor care prezinta o temperatura corporala mai ridicata de 37,3 grade Celsius li se interzice accesul in sediul Biroului Electoral Central. Se instiinteaza, de indata, persoana desemnata pentru coordonarea masurilor de protectie la nivelul BEC. Situatia care a determinat interzicerea accesului se consemneaza de organul de paza intr-un proces-verbal distinct;* in situatia refuzului persoanei in cauza de a se supune controlului temperaturii corporale, acesteia i se interzice accesul in sediu;* accesul in spatiile de lucru cu membrii birourilor electorale de circumscriptie se va organiza astfel incat sa nu fie prezente simultan mai mult de 5 persoane.Referitor la alte persoane care doresc sa intre in sediul BEC, sunt avute in vedere urmatoarele masuri:* accesul se face numai dupa completarea unei declaratii pe propria raspundere privind noul coronavirus. Pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal este obligatorie. La sfarsitul zilei de lucru, toate declaratiile colectate pana la acel moment se depun, intr-un plic sigilat, la cabinetul persoanei desemnate cu coordonarea masurilor de protectie. Daca, in urmatoarele 24 de ore, nu este semnalat niciun risc sanitar legat de prezenta persoanelor respective in sediul Biroului Electoral Central, declaratiile se distrug;* pentru celeritate, declaratia poate fi descarcata in prealabil de pe ...citeste mai departe despre " Declaratii pe proprie raspundere si masurarea temperaturii la intrarea in sediul Biroului Electoral Central. Jandarmii pot interzice accesul in anumite conditii " pe Ziare.com