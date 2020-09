"A fost adoptata o hotarare de Guvern pentru aprobarea Programului National Educatia in Siguranta si pentru alocarea din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului - fondul de rezerva al prim-ministrului - cu o suma de 100 de milioane de lei pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii in vederea constituirii unor stocuri de rezerva la nivelul inspectoratelor scolare pentru perioada urmatoare. Practic, au fost alocate sumele necesare astfel incat inspectoratele scolare sa faca achizitii de laptopuri, materiale sanitare si dispozitive electronice, precum camere web sau table electronice astfel incat personalul din invatamant sa poata desfasura lectii online acolo unde situatia epidemiologica impune un astfel de sistem. In situatia in care unele unitati scolare vor epuiza stocurile de materiale sanitare sau nu vor avea la dispozitie tehnica necesara in ceea ce priveste dotarea cu laptopuri sau camere web, acestea vor putea solicita alocarea de materiale necesare si dispozitive electronice din stocurile de rezerva care vor fi constituite la nivelul inspectoratelor scolare si in acest sens Guvernul a alocat suma de 100 milioane de lei", a anuntat seful cancelariei premierului Ludovic Orban la finalul sedintei de Guvern.De asemenea, el a aratat ca a fost adoptat o hotarare pentru ocuparea a 500 de posturi in sistemul de invatamant preuniversitar, atat de catre personal didactic cat si nedidactic."Este o necesitate impusa de situatia actuala in care in multe unitati de invatamant preuniversitar avem in acest moment deficiente, un personal deficitar in ceea ce priveste asigurarea atat a activitatilor auxiliare invatamantului, cat si activitatilor didactice", a spus Danca. ...citeste mai departe despre " Danca: 100 de milioane de lei din fondul de rezerva pentru stocuri de rezerva de laptopuri, materiale sanitare si dispozitive electronice la nivelul inspectoratelor scolare " pe Ziare.com