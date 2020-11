Dacian Ciolos: "Inchiderea completa a pietelor o consider o greseala, cu efecte negative costisitoare"

"Am avut o discutie cu premierul Orban despre inchiderea pietelor si efectele pe care o astfel de masura le poate avea pentru cetateni, pentru producatorii autohtoni si pentru aplicarea masurilor de prevenire a raspandirii noului coronavirus.Sper ca ideile pe care i le-am impartasit sa devina realitate in scurt timp, pentru ca deja observ tot felul de speculatii absurde cum ca ar fi o masura de a pedepsi producatorii romani si de a promova importurile. Cred ca pandemia se trateaza atat sanitar si social, cat si comunicational, astfel incat sa nu ne trezim ca la finalul ei permitem unor scenarii conspirationiste sa infloreasca din cauza unor decizii deficitare sau explicate doar partial", a scris Dacian Ciolos pe pagina sa de Facebook In opinia sa, inchiderea completa a pietelor ar fi "o greseala" care va avea efecte negative "destul de costisitoare"."Inchiderea completa a pietelor o consider o greseala care va avea efecte negative destul de costisitoare. Sigur ca cel mai simplu ar fi sa ne izolam complet, dar este utopic sa promovam solutii extreme. Producatorii autohtoni sunt oameni care au muncit un an intreg ca sa isi poata comercializa la recoltare ceea ce au produs. Daca li se interzice acest lucru, riscam sa afectam o categorie relativ fragila de producatori agricoli, dupa ce acestia oricum fac fata cu dificultate chiar si in vremurile normale. La fel de problematic este sa privam cetatenii de produse locale, autohtone, de calitate si sa ii indreptam doar catre o anumita categorie comerciala", a notat liderul PLUS.El a aratat ca atat timp cat pot fi aplicate "masuri functionale, chiar si complicate sau dificile in unele cazuri", ele sunt de preferat inchiderii totale a unor activitati de care depind familii intregi.Totodata, Dacian Ciolos a precizat ca recomandarile pe care le propune vizeaza exclusiv producatorii agricoli autohtoni, cei care au mici afaceri de familie si intermediarii la prima mana, cei care reusesc sa colecteze produse agricole direct de la ferme si sa le livreze consumatorilor."Cea mai importanta solutie necesara ar fi amenajarea unor piete volante de weekend (vineri, sambata si duminica) in numar mult mai mar ...citeste mai departe despre " Dacian Ciolos: "Inchiderea completa a pietelor o consider o greseala, cu efecte negative costisitoare" " pe Ziare.com