Formatiunile din coalitia de guvernare au decis, sambata, si numarul secretarilor de stat alocat fiecarui partid in parte, precum si numarul de prefecti. Astfel, 42 de secretari de stat ii revin PNL, 26 USR-PLUS si 12 UDMR.Cele trei formatiuni politice au reusit sa mai finalizeze, in cadrul negocierilor privind programul de guvernare, capitolele Economie, Finante, Energie, Mediu, Externe si Afaceri Europene.Aceleasi surse politice mai sustin ca, in cursul zilei de duminica, 20 decembrie, urmeaza sa fie discutat capitolul Justitie.CITESTE SI: Orban spune ca functiile de demnitate publica vor fi exercitate de oamenii partidelor. Functiile din administratie, ocupate prin concurs transparentPentru negocierile de duminica, 20 decembrie, cele trei formatiuni politice au stabilit sa discute despre alte capitole importante din programul de guvernare: Sanatatea, reforma in administratie, legea privind alegerile in doua tururi si, conform unor surse politice, si despre Justitie, minister care ii revine USR-PLUS.Luni, 21 decembrie, urmeaza sa fie investit noul parlament, iar in cursul saptamanii viitoare presedintele Klaus Iohannis va relua consultarile cu partidele in privinta viitorului guvern.CITESTE SI:Orban, prima reactie dupa criticile primite din partea liberalilor din tara: "Intre mine si liderii din Ardeal nu exista tensiune". Ultimele negocieri dintre PNL, USR/PLUS si UDMR ...citeste mai departe despre " Cum si-au impartit puterea PNL, USR-PLUS si UDMR. Domeniile-cheie care vor fi negociate duminica " pe Ziare.com