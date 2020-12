Ce nume se vehiculeaza pentru noul Guvern si cum si-au impartit ministerele PNL, USR-PLUS si UDMR? Scandal intre liberali: Orban, acuzat ca ar fi "lasat din mana" portofolii importante

Pierderea de catre PNL a tuturor ministerelor importante la negocierile cu USR PLUS si UDMR, si cedarea inclusiv a postului de sef al Cancelariei prim-ministrului catre cei de la PLUS a aruncat partidul in aer. Ludovic Orban este acuzat ca a cedat toate interesele partidului pentru interesul personal - acela de a fi presedinte la Camera Deputatilor, transmite Digi 24.Conform unor surse din conducerea USR PLUS, Orban ar fi participat de unul singur la impartirea concreta a ministerelor, fara echipa de negociere delegata de partid si cei de la USR PLUS si UDMR au fost si ei socati de momentul in care liberalii, de-a dreptul stupefiati de faptul ca Orban a acceptat sa cedeze ministerele de la Transporturi, Fonduri Europene si Dezvoltare, ar fi inceput sa strige la presedintele lor de fata cu cei de la celelalte partide."Florin Citu este candidatul la functia de prim-ministru. In ce priveste cele doua pozitii de presedinte de la Parlament, presedintele Senatului va apartine unui candidat din partea USR-PLUS. Presedintele Camerei Deputatilor unui candidat PNL.In afara de premier am decis portofoliile care urmeaza sa fie ocupate de cei care vor ocupa guvernul. E vorba de 2 vicepremieri. Vor fi 18 ministere. Din acestea, 9 vor fi conduse de reprezentanti ai PNL, 6 vor fi conduse de USR-PLUS si 3 vor fi conduse de UDMR", a transmis Ludovic Orban.Fostul premie a plecat acasa imediat dupa ce a facut anuntul privind ministerele pe care le va avea PNL in guvern si i-a lasat pe liderii liberali in stare de soc.Cum au fost impartite ministerele in noul GuvernPotricit surselor politice, la Transporturi va merge Catalin Drula, la Sanatate Vlad Voiculescu, la Economie Claudiu Nasui, la Fonduri Europene Cristian Ghinea. La Educatie va fi propusa Monica Anisie.La Justitie se vehiculeaza numele lui Stelian Ion si al Ralucai Pruna, fost ministru al Justitiei in Guvernul tehnocrat.USR PLUS trebuie sa propuna nume si pentru Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.Sef al cancelariei premierului va fi tot un reprezentant al USR PLUS.Dan Barna va fi vicepremier.Printre numele vehiculate de numara:PNL- Aparare - Nicolae Ciuca- Externe - B ...citeste mai departe despre " Ce nume se vehiculeaza pentru noul Guvern si cum si-au impartit ministerele PNL, USR-PLUS si UDMR? Scandal intre liberali: Orban, acuzat ca ar fi "lasat din mana" portofolii importante " pe Ziare.com