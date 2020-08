Astfel, potrivit declaratiei de avere din 2016, in perioada in care era primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone era mostenitorul bijuteriilor familiei in valoare de 20.000 de euro, a unei colectii de obiecte vechi si timbre de 15.000 de euro si al unei colectii de pendule si ceasuri de buzunar de 5.000 de euro.In declaratia de avere din anul 2020, Cristian Piedone lasa necompletata sectiunea bunurilor de tipul bijuteiilor si obiectelor de arta.Declaratia de avere din anul 2016Sursa: integritate.euDeclaratia de avere din anul 2020Sursa: integritate.euContactat de Ziare.com, Cristian Popescu Piedone a refuzat sa spuna ce s-a intamplat intre timp cu bunurile de pret. Acesta sustine ca, in ultimii patru ani, nu a mai detinut functii in administratia publica locala, ceea ce nu il obliga sa justifice destinatia bunurilor. "Sunt bunurile mele. Daca nu mai apar, nu mai sunt. Au trecut patru ani de zile. Nu am mai avut nimic cu administratia locala, nu am fost functionar public."De asemenea, Piedone a declarat ca Doru Iuga, fostul director OTV condamnat pentru pedofilie, despre care se scrie in presa ca i-ar fi consilier de campanie, nu lucreaza pentru el.Piedone a fost condamnat in decembrie 2019, in prima instanta, la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu in dosarul Colectiv. Decizia nu este definitiva, aceasta fiind, de altfel, atacata la Curtea de Apel Bucuresti. ...citeste mai departe despre " Cum au disparut din declaratia de avere a lui Piedone bijuterii de 40.000 de euro. Explicatia fostului primar, candidat la Sectorul 5 " pe Ziare.com