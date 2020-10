"Un parlamentar roman poate lua printr-o simpla declaratie 14.000 ron pe luna, ca suma forfetara pentru functionarea cabinetului parlamentar. Asa ca sute de oameni semneaza ca dau in jur de 2.000-2.900 de euro pe luna pe:"Furnituri de birou si materiale consumabile pentru imprimante, copiatoare, faxuri etc., protocol pentru primirea invitatilor, transport in circumscriptia electorala (carburanti, lubrifianti, taxi etc.), materiale de curatenie si intretinere"Ce fac de fapt cu banii, ei stiu. Ca sigur nu poti printa de atatia bani pe luna, sau sa te plimbi nonstop prin circumscriptie, iar invitatilor nu le servesti caviar cu sampanie", a scris Cornel Zainea pe Facebook.Deputatul Cornel Zainea, care a pierdut la diferenta de 54 de voturi cursa pentru Primaria Chiajna, a anuntat saptamana trecuta ca demisioneaza din USR si din Parlament, afirmand ca la intrarea in politica, in 2016, nu stia cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui sa fie lucrurile in Parlament, dar a descoperit pe parcurs ca ambele merg pe drumul gresit. In opinia sa, USR si se pare ca si PLUS devin partide in care castiga cine "are control pe filiala". ...citeste mai departe despre " Suma uriasa incasata lunar de orice parlamentar roman printr-o simpla declaratie: "Am decis, dupa 2 ani, sa refuz sa mai iau bani cu lopata din pix" " pe Ziare.com