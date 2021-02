Concedieri masive, in 2021, in randul bugetarilor? Anuntul facut de vicepremierul Dan Barna

Vicepremierul Romaniei spune ca mai multe companii de stat vor intra intr-un proces de restructurare in 2021 si renuntarea la angajati ar putea fi o consecinta a optimizarii activitatii lor. Acum cateva zile, premierul Florin Citu mentiona o astfel de perspectiva. Reforma administrativa este si in programul de guvernare si este unul din obiectivele de policy si ale acestui an, si ale anilor care urmeaza.La nivelul acestui buget, primul pas a fost acela de ingheta, de a pastra salariile la nivelul anului trecut, tocmai din rationamentul ca trebuie sa pastram un deficit de 7,2, nu ne permitem o crestere de salarii", a explicat Dan Barna, vineri seara, 12 februarie, la Digi 24."Este o cerinta pe care si premierul Florin Citu, si colegii nostri din guvern o inteleg foarte clar. De la companiile publice s-a cerut - si suntem in evaluare si in asteptarea acestor planuri de reforma explicita.Tocmai ca pastrand aceleasi anvelope bugetare ca si anul trecut si cu perspectiva de a fi reduse, e clar ca aceste companii trebuie sa vina cu planuri de reforma, tocmai de aceea nu s-a marit bugetul si s-a pastrat cel anterior, pentru ca asteptam planuri de reforma si este un obiectiv foarte clar sa existe aceste reforme.Asa cum TAROM a inceput inca de anul trecut aceasta reforma si e in desfasurare, si celelalte companii - Metrorexul este cel mai clasic exemplu din aceste zile - e clar ca trebuie facute reforme acolo si ramane un obiectiv pentru acest guvern", a mai declarat vicepremierul, pentru sursa citata.Intrebat daca in 2021 vor pleca bugetari acasa, Dan Barna a raspuns: "Posibil sa se intample lucrul acesta. Vorbeam de planurile de reforma din guvern, din coalite. Aceste planuri de reforma pot sa presupuna - si unele companii banuiesc ca vor lua aceste decizii prin consiliile lor de administratie, presupun, de reorganizare de activitati. Adica nu e o cerinta, e o consecinta de optimizare a functionarii acestor companii".In urma cu o saptamana, premierul Florin Citu spunea ca in alcatuirea bugetului pe 2021 va tine seama de oprirea "hemoragiei banului public" si anunta restructurarea companiilor de stat, avertizand ca unele dintre acestea s-ar putea sa nu supravietuiasca."Acesta e pretul pe care trebuie sa il plateasca, daca vrem sa mergem mai departe", a spus seful guvernului.Mai puteti citi:Val de iron ...citeste mai departe despre " Concedieri masive, in 2021, in randul bugetarilor? Anuntul facut de vicepremierul Dan Barna " pe Ziare.com