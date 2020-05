Comisarul european pentru Afaceri Interne propune ca Romania, Bulgaria si Croatia sa intre in Schengen

Ylva Johansson (reprezentata Suediei in CE) crede ca, pe termen lung, UE trebuie sa actioneze mai bine decat sa revina la status quo si ca, pentru inceput, vrea ca Romania, Bulgaria si Croatia sa adere la spatiul Schengen, relateaza Reuters.Comentariile lui Johansson indica dorinta executivului comunitar ca tarile UE sa restabileasca spatiul Schengen de libera circulatie, care practic este nefunctional dupa inchiderea frontierelor in contextul crizei coronavirusului.Aceasta situatie a adus aminte de masurile de inchidere a frontierelor, luate intr-o maniera necoordonata, in perioada 2015-2016, pentru a stopa valul de migranti ce se indrepta spre Europa."Acum trebuie sa ne intoarcem in viitor, sa ne intoarcem la normalitate. Si trebuie sa facem asta cat mai curand dupa ce situatia o va permite", a spus comisarul european Ylva Johansson. intr-o videoconferinta cu europarlamentari."Statele membre au introdus masuri diferite, intr-o maniera necoordonata. Ridicarea acestor restrictii nationale diferite va lua ceva timp, dar o putem face", a adaugat Johansson.Comisia Europeana doreste ca statele membre sa inceapa ridicarea graduala a controalelor la frontierele nationale, iar saptamana viitoare va prezenta linii directoare pentru masuri echilibrate in vederea evitarii unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus.Ylva Johansson a reamintit ca, atunci cand a fost creat spatiul Schengen de cinci tari in 1985, Zidul Berlinului era inca un simbol al Europei divizate de Razboiul Rece si milioane de europeni nu puteau calatori in mod liber.In ultimii ani, spatiul Schengen a suferit lovituri succesive, de la criza migratiei la pandemia de COVID-19, confruntandu-se cu obstacole repetate in calea obiectivului postbelic al integrarii europene.De asemenea, actualele restrictii de circulatie cantaresc greu asupra sectorului turistic european, unul dintre cele mai lovite de pandemie, ca si asupra comertului si transporturilor pe continent, care traverseaza cea mai grava recesiune."Pe termen lung, trebuie sa actionam mai bine decat sa revenim la status quo. Trebuie sa actualizam si sa consolidam suplimentar spatiul Schengen. Pentru inceput, vreau ca Bulgaria, Romania si Croatia sa ade ...citeste mai departe despre " Comisarul european pentru Afaceri Interne propune ca Romania, Bulgaria si Croatia sa intre in Schengen " pe Ziare.com