VIDEO Florin Citu: Romania nu isi permite o majorare a pensiilor cu 40%

"Romania nu si-a permis anul trecut. Nu-si permite nici in 2020 acest lucru. In acest moment, legea merge la promulgare pentru domnul presedinte, care are doua variante: sa trimita la reexaminare in Parlamentul Romaniei sau sa o promulge. Vom vedea care va fi varianta. Eu va spun ca noi avem deja - acest Guvern - un precedent si coalitia si-a asumat un calendar de crestere a pensiilor. Vom creste pensiile, dar pe calendarul pe care noi ni l-am asumat. Aceasta este varianta pe care mergem noi", a aratat el intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Victoria.Declaratia a fost facuta in contextul in care, miercuri, Curtea Constitutionala a respins sesizarea Guvernului cu privire la legea care prevede majorarea cu 40% a punctului de pensie, stabilind ca actul normativ este constitutional, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR.In esenta, Executivul reitera in sesizarea adresata CCR argumentele potrivit carora Parlamentul a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice.