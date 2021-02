Premierul Citu, despre fondurile alocate Ministerului Sanatatii: "Multi oameni nu stiu sa citeasca un buget sau vor doar scandal"

"Nu este adevarat si asta arata ca avem foarte multi oameni in spatiul public care nu stiu sa citeasca un buget, este si o explicatie pentru faptul ca suntem astazi aici cu Romania. Sunt foarte multi oameni care vorbesc in spatiul public fara sa inteleaga cum se face un buget, fara sa inteleaga cum se citeste un buget si arunca aceste informatii.Repet, Ministerul Sanatatii are 11,43 miliarde de lei, buget mai mare decat anul trecut, un an special, cu cea mai mare criza de sanatate in ultima suta de ani si am alocat mai multe resurse intr-un an in care nu o sa avem aceeasi situatie, in plus, suntem cu aproape 2 miliarde mai mult decat am avut in 2019, cand era un an normal, deci toate aceste discutii in spatiul public sunt ori pentru ca oamenii nu inteleg si nu stiu si nu stiu sa citeasca un buget ori vor sa faca doar scandal si atat, ceea ce este trist, pentru ca totusi noi trebuie sa mergem mai departe, economia trebuie sa mearga mai departe si nu trebuie sa stam in fiecare zi sa-i educam pe oameni cum sa citeasca un buget", a spus Citu, la Parlament, inainte de sedinta Biroului Executiv al PNL.El a afirmat ca nu are nicio problema cu ministrul Sanatatii si ca acesta nu s-a plans cu privire la bugetul alocat acestui domeniu.Premierul a subliniat ca nu vor fi probleme la plata facturilor."Am discutat cu toti, si cu liderii coalitiei, cu toata lumea, discutam si astazi. Nu exista discutii. Liderii coalitiei si-au asumat un deficit bugetar de 7,16%. (...) A fost publicat bugetul saptamana trecuta pentru a vedea daca exista nevoi in unele zone, s-au identificat unele zone, dar sunt sume mici, cateva credite de angajament.Da, cred ca la Ministerul Sanatatii vor mai fi puse credite de angajament, ceea ce inseamna ca pot sa mai faca contracte, dar in rest pentru plata facturilor si la Ministerul Dezvoltarii, si la Ministerul Transporturilor, si la Ministerul Sanatatii banii sunt alocati. Nu este nicio problema. Asa am avut discutii si in anii anteriori si veti vedea ca nu vor fi probleme la plata facturilor", a spus Florin Citu.Citeste si:Cum s-au mentinut la putere magistratii anti-justitie care au sustinut "reformele" PSD-ALDEAcuzatiile stupefiante ale senatoarei Sosoaca: "Pacienti ...citeste mai departe despre " Premierul Citu, despre fondurile alocate Ministerului Sanatatii: "Multi oameni nu stiu sa citeasca un buget sau vor doar scandal" " pe Ziare.com