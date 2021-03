"Am reusit imposibilul! In 2020 investitiile nete in economie AU CRESCUT! Am spus din prima zi de mandat ca o economie liberala, o economie care produce bunastare pentru TOTI romanii, se bazeaza pe investitii. Anul trecut am aratat ca e posibil sa cresti investitiile chiar daca economia trece prin cea mai mare criza economica din ultima suta de ani.Investitiile au fost cele care au permis plata salariilor crescute din sectorul bugetar la timp, plata pensiilor crescute la timp, plata somajului tehnic pentru 1,4 milioane de romani. Dar mai ales investitiile au fost cele care au mentinut locurile de munca si, astfel, Romania a avut cea mai mare crestere economica din UE.O economie liberala incurajeaza si sustine investitiile. In 2021 acceleram lucrurile, iar investitiile sustinute de buget cresc cu peste 8 miliarde lei, la un nivel record din ultimii 30 de ani, de 62 miliarde lei. Romania, in sfarsit, merge in directia buna pentru toti romanii", a scris Citu pe pagina de Facebook Citeste si:VIDEO Doi tineri din Bucuresti, gasiti inghetati pe o banca de pe un bulevard: "Nu erau foarte coerenti"Marturia uneia dintre studentele exmatriculate de la Facultatea de Drept: "Am copiat ca masura de preventie, pentru a nu fi nedreptatita. Nu voiam sa ajung la taxa din cauza celor care copiau"Moartea violenta a unui cunoscut profesor din Iasi. La 45 de ani, a murit de COVID-19, desi nu avea alte boliVIDEO Rusia incearca sa recupereze terenul pierdut. Drona de atac Altius va incepe testarea armamentelor dirijateFOTO Mama Antoniei, frumusete ravasitoare la 53 de ani ...citeste mai departe despre " Citu: "Am reusit imposibilul! In 2020 investitiile nete in economie au crescut!" " pe Ziare.com