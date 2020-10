"Am preluat mandatul la ANFP pe 4 decembrie 2019 si aproximativ sunt 11 luni de mandat. (...) Intrucat am fost instituit in functia de primar al Sectorului 6 (...) am 15 zile la dispozitie ca sa optez pentru una dintre cele doua functii care sunt incompatibile, cea de presedinte ANFP si cea de primar al Sectorului 6. Nu am asteptat 15 zile, am asteptat doar cateva zile si astazi imi voi prezenta demisia in fata primului-ministru din pozitia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si voi ramane exclusiv cu functia de primar al Sectorului 6", a spus Ciprian Ciucu, intr-o conferinta de presa in care si-a prezentat bilantul activitatii in functia de presedinte al ANFP.El a mentionat ca in cele doua zile in care a fost si primar al Sectorului 6 si presedinte al ANFP si-a luat concediu fara plata de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, intrucat nu i s-a parut normal sa ia salariu din doua parti. ...citeste mai departe despre " Ciprian Ciucu demisioneaza de la conducerea ANFP: "Raman exclusiv cu functia de primar al Sectorului 6" " pe Ziare.com