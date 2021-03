Ciolacu estimeaza o taiere cu 25% a salariilor bugetarilor: "Doamna Turcan a facut aceste taieri si in 2010, cand era la PDL"

"Doamna Turcan (n.r.- ministrul Muncii, Raluca Turcan) a facut aceste taieri si in 2010, cand era la PDL. Nu era ministrul Muncii. Era parlamentar si a votat taierile de 25%. Vor veni de maine calculele, in urma Memorandumului aprobat in Guvern, si veti vedea ca taierile se vor duce la 25%. Nu stiu sa faca altceva. Ei nu stiu cum sa echilibreze o economie, nu stiu cum sa creeze venituri, cum sa creeze consum si cum sa faca investitii", a afirmat Ciolacu, marti seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR 1.Liderul PSD a subliniat ca, in actualul context economic, solutia o reprezinta nu taierea salariilor, ci cresterea veniturilor la bugetul de stat."Trebuie sa iti creezi venituri. Unde sunt cei 100 de miliarde imprumutate de Citu? L-am intrebat de 100 de ori. Nu raspunde niciodata. Daca el nu isi creeaza venituri, de unde sa aiba bani? Daca el a inghetat totul, nu mai e nici consum, de unde sa vina venituri? Daca tu nu ai investitii... Ai venit cu bugetul in Parlament cu o intarziere de doua luni. Nu ai pornit nicio investitie noua", a adaugat presedintele social-democrat.In ultimele luni, Florin Citu, actual premier, declara ca nu va fi vorba de austeritate in sectorul bugetar, asa cum a fost ea definita in 2010 si nu se va ajunge la taieri de salarii sau pensii.Citeste si:Romprest a finantat o campanie mediatica de defaimare a lui Clotilde Armand. Dezvaluirea facuta de actionari ai companiei. "Poate asa se explica linsajul mediatic"Ilie Nastase, in pragul divortului. Ce prevede contractul prenuptial dintre fostul mare sportiv si sotia saCine este sefa Colegiului Medicilor Bihor, care a achitat-o pe doctorita Flavia Grosan: "Acest val imens de simpatie confirma ca tratamentele doamnei doctor sunt bune"Efectul fenomenului "Flavia Grosan". Pacienti care ajung la Urgente refuza oxigenul: "Este o psihoza pe care nu mi-o imaginam"Preot filmat pe fereastra bisericii facand sex cu doua dominatoare in altar. Locul scenei erotice a fost ars ...citeste mai departe despre " Ciolacu estimeaza o taiere cu 25% a salariilor bugetarilor: "Doamna Turcan a facut aceste taieri si in 2010, cand era la PDL" " pe Ziare.com