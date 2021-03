Catalin Drula, despre greva de la metrou: "O actiune ilegala. Miza o reprezinta afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale"

In plus, ministrul sustine ca greva nu este spre binele angajatilor, sindicalistii urmarindu-si propriile scopuri."O actiune ilegala da peste cap viata unui intreg orasCand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri.Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii.Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei, care azi nu s-au putut deplasa cu trenurile Metrorex . Ci de toti contribuabilii care sustin prin subventie de la bugetul national activitatea si, evident, salariile de la companie.Oamenii onesti care lucreaza la metrou au venit in aceasta dimineata sa munceasca in folosul calatorilor. Pentru ei am toata aprecierea.Nu va lasati amagiti: miza ocuparii ilegale a unor sine de metrou nu o reprezinta binele angajatilor.Nu, miza o reprezinta afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale. E dincolo de orice banuiala avand in vedere notificarea trimisa ieri pentru evacuarea spatiilor ocupate ilegal dupa expirarea contractului dintre Metrorex si firma sindicatului USLM in 2018.O firma, un sindicat vor neaparat sa capuseze Metrorex in liniste, in continuare.Cu legea de partea noastra nu vom da inapoi", a scris Catalin Drula pe Facebook Citeste si:Noile restrictii luate in calcul: Circulatia pana la ora 20. Magazinele se inchid la 18, daca incidenta depaseste 7,5 la mieHarta interactiva a centrelor de vaccinare, in functie de tipul de vaccin. Cum poti vedea locurile disponibile si cat de mare e lista de asteptareCine sunt falsii stomatologi care au traumatizat oameni. Femeia nu are drept de practica, iar sotul sau este absolvent de opt claseCardurile de criptomonede, valuta virtuala buna in toata lumeaVIDEO Golul lui Andrei Ciobanu de la Euro face inconjurul lumii. "Ma bucur ca ii am profesori pe Hagi si pe Mutu" ...citeste mai departe despre " Catalin Drula, despre greva de la metrou: "O actiune ilegala. Miza o reprezinta afacerile oneroase cu inchirierea de spatii comerciale" " pe Ziare.com