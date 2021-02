Raluca Turcan a afirmat, la dezbaterile in comisii, ca bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% mai mare decat anul 2020 si cu 20% mai mare decat in 2019, iar peste patru miliarde lei au fost acordate pentru bugetul de somaj."Bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% decat anul 2020 si cu 20% mai mare decat in 2019, ceea ce nu poate decat sa sublinieze dorinta noastra de a distribui in economie mai multe fonduri, in conditiile in care inclusiv la cei peste patru miliarde lei acordati pentru bugetul de somaj, o suma considerabila merge spre masuri active pentru protejarea locurilor de munca", a declarat Raluca Turcan, sambata la Parlament.Mai puteti citi:Gabriela Firea a postat o fotografie cu deputatii USRPLUS care au votat contra finantarii schitului de la Muntele Athos: "Vi-i las aici cu nume si chip"Rasturnare de situatie. Florinel Coman, despre permisul fals: "Am dat examen in engleza, in Ucraina". Cum arata documentulCum a ajuns Ana Bogdan marea dragoste a prietenului fostului iubitMarian Godina a dezvaluit salariul pe care-l incaseaza dupa 15 ani in Politie: "Vi se pare mult pentru un politist de la mascati?"Culisele primei victorii a lui Clotilde Armand in conflictul cu Romprest. Ce se intampla in instanta cu "razboiul gunoaielor" din Sectorul 1 ...citeste mai departe despre " Comisiile de buget ale Parlamentului au adoptat bugetul pentru Ministerul Muncii. Turcan: "Bugetul asigurarilor sociale de stat este cu 10% mai mare decat anul 2020" " pe Ziare.com