VIDEO UPDATE Bugetul de stat pe 2021. Aviz favorabil in comisiile de buget-finante pentru bugetul pe 2021 al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene

Deputatii si senatorii din cele doua comisii de specialitate au avizat proiectul cu 25 de voturi "pentru", 14 "impotriva" si 3 abtineri.Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a semnalat, in comisiile parlamentare reunite, ca partea cea mai mare a bugetului MIPE este dedicata inchiderii programelor operationale prezente si de aceea il numeste un buget de tranzitie."Pe scurt, avem credite de angajament de 7,5 miliarde de lei si credite bugetare de 2,02 miliarde de lei. Cea mai mare parte din creditele bugetare merge catre titlul 58 pentru cofinantarea proiectelor europene curente din programele operationale curente. Efortul foarte mare pe care va trebui sa il facem este pentru a evita dezangajarea la finele acestui an. Creditele bugetare, asa cum sunt prevazute la acest capitol, sunt in linie cu executia bugetara de anul trecut si in mod evident la rectificare asteptam o crestere in limita proiectelor de angajament, astfel incat sa crestem sumele care vin in tara. Din estimarile noastre, ale Autoritatilor de Management, ar trebui sa vorbim de o dublare fata de anul trecut a absorbtiei pe acest an pentru a fi sub rata de dezangajare. Deci, din cele doua miliarde pe care vi le-am spus, 1,8 miliarde sunt pentru cofinantare, iar pentru restul de 200 de milioane vorbim de un transfer temporar pe partea de salarii", a precizat Ghinea.El a explicat ca salariile din ministerul pe care il conduce sunt platite din Programul operational asistenta tehnica, care este finalizat in acest moment."Programam viitorul program de asistenta tehnica, care are o valoare de 600 de milioane (de euro n.r.) si eu sper sa il folosim mult mai mult in beneficiul primariilor, companiilor, beneficiarilor privati, dar o parte dintre el va merge si pe partea de salarii, care, repet, contine un transfer temporar pe acest an pana la aprobarea viitorului program operational", a mai spus ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.Potrivit sursei citate, in buget mai sunt cuprinse sume de circa 21 de milioane de lei pentru inchiderea programelor PHARE 2004, 2005 si 2006. "Vedeti pe partea formala ce intarziere exista, daca de abia acum inchidem aceste programe care dateaza din perioada de preaderare", a mentionat Ghinea.Nu in ultimul rand, oficialul MIPE ...citeste mai departe despre " VIDEO UPDATE Bugetul de stat pe 2021. Aviz favorabil in comisiile de buget-finante pentru bugetul pe 2021 al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene " pe Ziare.com