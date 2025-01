Bugetul a trecut pe excedent in luna ianuarie

Executia bugetului general consolidat pe luna ianuarie s-a incheiat cu un excedent similar celui inregistrat in aceeasi perioada din anul precedent, respectiv 1 miliard de lei, reprezentand 0,17% din PIB.

Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 15,98 miliarde lei, reprezentand 2,6% din PIB, au fost cu 1,8% mai mici comparativ cu ianuarie 2012 in termeni nominali si cu 0,2 puncte procentuale ca pondere in PIB.

Veniturile fiscale s-au redus cu 6,1% fata de aceeasi perioada din anul precedent, in principal, ca urmare a decalarii termenului de plata a impozitului pe profit la data de 25 martie 2013. Evolutii favorabile s-au inregistrat la impozitul pe venit (+16,0%), accize (+27,7%), contributii de asigurari (+8,7%).

Comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, veniturile nefiscale au urcat cu 27,2%, cresterea inregistrandu-se la bugetul de stat (+21,6%) si la institutiile autofinantate (+17,7%), in timp ce la bugetele locale au fost mai mici cu 0,4%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeana in contul platilor efectuate din resurse publice au fost de 220 milioane de lei, cu 140 milioane de lei mai putin fata de ianuarie 2012.

Cheltuielile bugetului general consolidat au totalizat 14,94 miliarde lei, reprezentand 2,4% din PIB, Comparativ cu luna ianuraie a anului trecut, cheltuielile s-au redus in termeni nominali cu 2,2% si cu 0,2 puncte procentuale ca pondere in PIB.

Au fost inregistrate cresteri la cheltuielile de personal (+16,4%) ca urmare a reconstituirii cu 8% a salariilor personalului bugetar incepand cu luna iunie 2012 (cu plata in iulie) si cu 7,4% in luna decembrie 2012 (cu plata in ianuarie 2013).

Cheltuielile cu bunuri si servicii au avansat cu 13%, ca urmare a cresterilor la administratiile locale, precum si la fondul national de sanatate datorita platilor facute pentru servicii medicale si medicamente.

De asemenea, cheltuielile cu dobanzi si subventii au crescut cu 40,2%, respectiv cu 43,1% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 1 miliard lei de lei.

Guvernul a construit bugetul pentru acest an avind in vedere un deficit de 2,1% din PIB.

Bugetul general consolidat a inregistrat anul trecut un deficit de 14,8 miliarde lei, respectiv 2,52% din PIB, usor peste tintele stabilite cu Fondul Monetar International, de 14,66 miliarde lei si 2,4% din PIB, Finantele aratand ca la nivel relativ diferenta a provenit din revizuirea PIB.

