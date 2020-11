Avocata Laura Vicol va prelua pozitia lui Florin Iordache in PSD. Olguta Vasilescu: "Va fi varful de lance la Comisia Juridica"

Vasilescu a mai afirmat ca este convinsa ca PSD va castiga cel mai mare numar de mandate de parlamentar la nivel national, pentru ca se pregateste pentru o noua guvernare."Echipa de candidati de la Dolj imbina experienta cu tineretea, au expertiza in domeniile in care s-au format, dar si tineri care vin cu dinamism si cu tot ceea ce inseamna noul. Suntem siguri ca alegatorii vor aprecia acest lucru. (...) Actuala echipa va trebui sa se axeze pe partea economica, la politicile sanitare si, mai ales, la nivelul de trai al populatiei. Imi pare bine sa constat ca avem oameni foarte bine pregatiti pe comisiile parlamentare.Din partea noastra suntem foarte siguri ca in ceea ce priveste comisia de administratie publica locala atat la Senat cat si la Camera Deputatilor avem cele mai bune persoane care pot sa ne reprezinte acolo: Ion Prioteasa (n.red.: fostul presedinte al CJ Dolj timp de 16 ani) si primarul inca in functie al Craiovei Mihai Genoiu, domnul Cosmin Durle, administratorul public al Craiovei. Pe mine ma intereseaza foarte mult si ceea ce se intampla la Comisia de Munca si Protectie Sociala. In ultimii patru ani am lucrat extraordinar de bine cu colega mea Eliza Peta in Comisie si sunt convinsa ca va sti sa duca la buna indeplinire toate obiectivele pe care noi i le-am trasat, inclusiv pentru perioada 2020-2024. La comisia Juridica varful de lance va fi Laura Vicol, un avocat foarte cunoscut, un avocat de Inalta Curte, care va sti tot ceeea ce este necesar de modificat in legislatie in urmatorii ani", a afirmat Olguta Vasilescu.Presedintele PSD Craiova a subliniat ca s-a spus foarte mult timp de PSD ca este un partid care continua vechea traditie a Partidului Comunist, iar acum la Dolj este pe lista un tanar nascut in 1994 (n.red.: Iulian Badea, fiul fostului fotbalist Pavel Badea)."S-a spus foarte mult timp de PSD ca este un partid care continua vechea traditie a Partidului Comunist si toate aberatiile astea. Iata ca avem pe lista noastra pe pozitie eligibila o persoana care este nascuta in 1994, deci care nu are absolut nicio legatura cu Partidul Comunist. Ce e foarte important de retinut este ca mergem la castig atat pe plan national cat si local. Sunt absolut convinsa ca vo ...citeste mai departe despre " Avocata Laura Vicol va prelua pozitia lui Florin Iordache in PSD. Olguta Vasilescu: "Va fi varful de lance la Comisia Juridica" " pe Ziare.com