Averile celor mai importanti candidati la Primaria Capitalei (I)

Prima parte se axeaza pe Primaria Capitalei, urmand cei mai vizibili candidati la primariile de sector.Gabriela FireaGabriela Firea (48 de ani), primarul in Functie al Municipiului Bucuresti, si-a depus candidatura pentru un nou mandat, fiind sustinuta de PSD si de Partidul Puterii Umaniste (PPU). Potrivit declaratiei sale de avere, completata in 2020, Firea detine, alaturi de sotul ei, Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari, 5 terenuri in Ilfov. Toate sunt dobandite in intervalul 1991-1994, fie prin cumparare, fie prin mostenire, avand intre 240 si 60.000 de metri patrati.Firea mai declara un Mercedez_Benz, fabricat in 2010, dobandit prin cumparare, dar si o colectie impresionanta de bijuterii si obiecte de arta. Detine bijuterii din platina, aur alb si galben, de 14 si 18 karate, cu pietre pretioase, in valoare de 130.000 de euro. In plus, are tablouri in valoare de 110.000 de euro, toate fiind dobandite in intervalul 1990-2011.Firea a vandut doua loturi de teren in ultimul an, in Voluntari, din care a obtinut aproximativ 26.000 de euro si 70.000 de lei.Are mai multe active financiare, atat in lei, cat si in euro si dolari, sumele fiind de aproximativ 63.000 de lei, 1.000 de dolari si 1.000 de euro.La rubrica imprumuturilor oferite, declara ca i-a acordat Corinei Gheorghe - fost consultant la Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti - 8.000 de euro, Alinei Tarcevschi - director executiv la PMB - 11.000 de euro si Angelicai Cobzaru - sora ei, fost director la Garda Nationala de Mediu - 22.000 de euro.Firea declara un venit anual de 181.206 de lei, din exercitarea functiei de primar general.Citeste si: Averile primarilor din Romania. Gabriela Firea - bani, proprietati si bijuterii, dupa primul mandat la Primaria CapitaleiNicusor DanNicusor Dan (50 de ani) candideaza la Primaria Bucuresti, fiind sustinut de USR-PLUS si de PNL, fiind la a treia incercare de a obtine fotoliul de edil. La alegerile din 2012 a candidat din pozitia de independent, obtinand un scor de 9,38%, care l-a clasat pe locul trei. In 2016 a incercat din nou, obtinand un procent de 30,5%, care l-a pozitionat pe locul doi, fiind ales consilier general al Bucurestiul ...citeste mai departe despre " Averile celor mai importanti candidati la Primaria Capitalei (I) " pe Ziare.com