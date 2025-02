Alegerile din 11 decembrie au adus, pe langa schimbarile politice din zona guvernamentala si parlamentara, o modificare esentiala si la Cotroceni. Dupa doi ani, Klaus Iohannis pare sa fi devenit cu adevarat presedinte.

Adica cel mai inalt demnitar al statului roman, care, de la inaltimea legitimitatii fara echivalent pe care i-au dau 6 milioane de voturi direct exprimate, nu doar urmareste cu mai multa sau mai putina ingrijorare evolutiile, ci intervine, este activ, fixeaza standarde. Nu este doar un spectator, ci un actor, un jucator al scenei politice.

Primul semn a fost refuzul de a executa, eventual cu bataie de calcaie, decizia pe persoana fizica a lui Liviu Dragnea in chestiunea propunerii dnei Shhaideh pentru functia de premier, in pofida amenintarilor mai mult sau mai putin voalate cu suspendarea. Dl Iohhnais a aratat ca nu este intimidat de zidul ridicat in fata domniei sale.

Al doilea moment major a fost discursul de la ceremonia depunerii juramantului de catre ...citeste mai departe despre "Avem presedinte!" pe Ziare.com

